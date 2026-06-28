Bewoners Purmerland vrezen ongelukken: verkeer rijdt nog altijd te hard ondanks 30 km/u

In Purmerland geldt sinds drie maanden een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur. Maar op straat is daar nog weinig van te merken. De verkeersborden ontbreken en auto's, bussen en tractoren rijden nog altijd hard door het dorp. Bewoners vrezen dat het wachten is op een ongeluk.

Ook Elke van den Hout ervaart veel overlast van het hard rijdende verkeer. Volgens haar is het erg gevaarlijk op de weg waar ze woont. Vaak moet ze de heg in stappen om onveilige situaties te voorkomen. "Op 9 maart heeft de gemeente besloten de maximumsnelheid aan te passen. Alleen het vervangen van de verkeersborden is hier achtergebleven", vertelt ze aan Hart van Nederland.

Volgens Elke is het opvallend dat de borden op een ander deel van Purmerland wél zijn geplaatst. "Daar gaat het gewoon goed. De mensen rijden er nu minder hard."

Bebording volgt later

De gemeente Landsmeer laat in een schriftelijke reactie weten de verkeersborden pas te plaatsen wanneer ook de benodigde snelheidsremmende maatregelen zijn aangebracht. "Zo sluit de inrichting van de weg beter aan bij de geldende maximumsnelheid."