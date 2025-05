Beschonken Tilburger botst frontaal op pijlwagen A65

In de nacht van zondag op maandag is een 23-jarige bestuurder onder invloed frontaal op een pijlwagen gebotst. Het ongeluk gebeurde op de A65 richting Tilburg, waar op dat moment aan de weg werd gewerkt. De bestuurder bleek onder invloed van alcohol en raakte samen met zijn mede-inzittenden lichtgewond.

Rond 02.00 uur ging het mis, schrijft de politie op Instagram. "De bestuurder van de Volvo zag om onbekende reden een botsabsorbeerder over het hoofd en reed er frontaal tegenaan." Op dat moment werd er actief aan de weg gewerkt. "Om te zorgen dat iedereen weer veilig thuiskomt, worden er diverse veiligheidsmaatregelen genomen. Blijkt maar weer dat dit niet voor niets is geweest", aldus de politie.

Ter plaatse gaven alle inzittenden aan niet te hebben gereden, schrijft de politie in het bericht. "Na onderzoek hebben wij toch een 23-jarige Tilburger aan kunnen wijzen als bestuurder, deze werd dan ook getest op het gebruik van alcohol en andere middelen die de rijvaardigheid konden beïnvloeden." De man bleek onder invloed van alcohol en weigerde verdere medewerking, waaronder het afleggen van een ademanalyse.

Rijbewijs ingevorderd

Voor het veroorzaken van het ongeluk én het weigeren van de ademanalyse wordt proces-verbaal opgemaakt, laat de politie weten. Ook is het rijbewijs van de man direct ingevorderd. Om dit terug te krijgen, moet hij verplicht deelnemen aan de cursus 'Gedrag en verkeer' (EMG) bij het CBR. Een verkeersofficier bepaalt later of hij zijn rijbewijs weer mag terugkrijgen.