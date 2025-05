Al vroeg lange file op A1 door omrijders afsluiting A12

Door de wegafsluiting van de A12 tussen Veenendaal en Utrecht is het maandagochtend druk op de omleidingsroutes. De verkeersdrukte begon al vroeg op de A1 vanuit Apeldoorn richting Amersfoort. Daar staat rond 07.40 uur zo'n 15 kilometer file tussen Kootwijk en Hoevelaken. De vertraging is zo'n veertig minuten, meldt de ANWB.

Ook op de A15 is er veel verkeer. Tussen Andelst en Wadenoijen staat zo'n 20 kilometer file, met meer dan een half uur vertraging.

Volgens de ANWB is het op de omleidingsroutes drukker dan gebruikelijk, maar is het ook niet extreem druk op de wegen.

Aan de A12 tussen Veenendaal en Utrecht wordt sinds vrijdagavond gewerkt. De weg is in de richting van Utrecht tot maandag 19 mei 05.00 uur dicht voor al het verkeer. Over een lengte van 30 kilometer krijgt de weg onder meer stiller asfalt. Verkeer kan omrijden via de A30, A1 en A27, en via de A50, A15, A2 en A27.

