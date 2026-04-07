Komt APK voor motoren er toch? 'Kost geld en tijd'

In Nederland is het voor motorrijders niet verplicht om hun motor een Algemene Periodieke Keuring (APK) te laten ondergaan. Maar als het aan Brussel ligt, kan daar binnenkort zomaar eens verandering in komen. En tegen die nieuwe regel is nu flink wat tegengas, maar ook zijn er voorstanders te vinden.

Veel Nederlandse motorrijders zullen het onzin vinden. Zo ook Peter Kroon, groot motorliefhebber en presentator van de Motor Podcast. "Een motor is voor liefhebbers echt meer dan alleen vervoer. Ik wil het niet zo zeggen, maar het lijkt wel een verlengstuk van je eigen lijf en voor je eigen lijf zorg je ook goed. Bij motorrijders zit het onderhoud gewoon goed. Een APK zou alleen maar extra kosten met zich meebrengen en dat is onzin."

Lees ook: 'Nederland verzet zich tegen apk-keuring voor motoren' 'Nederland verzet zich tegen apk-keuring voor motoren'

Ook Hugo Pinksterboer van de Motorrijders Actie Groep ziet niets in een keuring. Hij wijst op het eerder ingevoerde Actieplan Verbetering Verkeersveiligheid Motorrijders (AVVM) en het gefaseerde motorrijbewijs als goede manieren om de veiligheid te waarborgen. Volgens hem is een extra maatregel daarom overbodig: "En een APK kost motorrijders geld en het kost tijd. En vergeet niet dat het de Nederlandse staat ook geld kost."

Juiste vraag stellen

Tegengeluid komt van motormonteur Frank Switser van AFS Motorparts. In zijn werkplaats ziet hij regelmatig motoren die in zeer slechte staat verkeren. Een APK? Ja graag, stelt hij. "Tegenstanders zeggen natuurlijk dat de staat van de motor en daarmee het onderhoud zelden de oorzaak is van een ongeluk. Maar wat mij betreft is dat helemaal niet de vraag. Die zou moeten zijn: in welke mate draagt de staat van de motor bij aan een ongeluk?"