Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Massale snelheidscontroles: flitsmarathon gaat weer van start

Verkeer

1 apr 2026, 17:41

Link gekopieerd

Automobilisten opgelet: wie binnenkort met de auto door Europa reist, krijgt te maken met extra snelheidscontroles. Van 13 tot en met 19 april houdt ROADPOL, het Europese netwerk van verkeerspolitie, een grote flitsmarathon. Dat meldt ANWB Verkeersinformatie.

In vrijwel alle Europese landen wordt in die week streng gecontroleerd op snelheid. De politie zet vooral in op plekken waar vaker ongelukken gebeuren, zoals provinciale wegen, dorpen, bergpassen en drukke toeristische routes. Juist daar rijden veel vakantiegangers en dagjesmensen.

Later dit jaar volgt nog een controleweek. Vanaf maandag 3 augustus wordt opnieuw in heel Europa extra gecontroleerd. Wie dan met de auto, camper of motor op pad gaat, kan dus opnieuw meer flitsers verwachten.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.