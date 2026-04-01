Massale snelheidscontroles: flitsmarathon gaat weer van start

Automobilisten opgelet: wie binnenkort met de auto door Europa reist, krijgt te maken met extra snelheidscontroles. Van 13 tot en met 19 april houdt ROADPOL, het Europese netwerk van verkeerspolitie, een grote flitsmarathon. Dat meldt ANWB Verkeersinformatie.

In vrijwel alle Europese landen wordt in die week streng gecontroleerd op snelheid. De politie zet vooral in op plekken waar vaker ongelukken gebeuren, zoals provinciale wegen, dorpen, bergpassen en drukke toeristische routes. Juist daar rijden veel vakantiegangers en dagjesmensen.

Later dit jaar volgt nog een controleweek. Vanaf maandag 3 augustus wordt opnieuw in heel Europa extra gecontroleerd. Wie dan met de auto, camper of motor op pad gaat, kan dus opnieuw meer flitsers verwachten.