'Nederland verzet zich tegen apk-keuring voor motoren'

Als het aan Brussel ligt, moeten ook in Nederland motoren verplicht een apk-keuring krijgen. Nederland is het daar niet mee eens en wil de huidige uitzonderingen behouden. Dat meldt de Telegraaf.

Volgens Wim Mulder van de Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging heeft zo'n keuring weinig nut. Hij zegt dat het vooral zorgt voor extra kosten, gedoe en administratie, terwijl het weinig bijdraagt aan de veiligheid.

'Prachtig alternatief systeem'

In Nederland is er al een goed alternatief systeem, zegt Martijn van Eikenhorst van de RAI Vereniging. Uit onderzoek blijkt dat bij minder dan een half procent van de motorongelukken de technische staat van de motor een rol speelt. Dankzij dit alternatieve systeem hoeven motorrijders in Nederland nu geen apk te doen. De Europese Commissie wil dat veranderen en overal dezelfde regels invoeren.

Extra kosten

Mulder zegt dat het Nederland veel geld zou kosten, omdat er een heel nieuw keuringssysteem moet worden opgezet.