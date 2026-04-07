Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

'Nederland verzet zich tegen apk-keuring voor motoren'

Beleid

Vandaag, 10:50 - Update: een minuut geleden

Link gekopieerd

Als het aan Brussel ligt, moeten ook in Nederland motoren verplicht een apk-keuring krijgen. Nederland is het daar niet mee eens en wil de huidige uitzonderingen behouden. Dat meldt de Telegraaf.

Volgens Wim Mulder van de Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging heeft zo'n keuring weinig nut. Hij zegt dat het vooral zorgt voor extra kosten, gedoe en administratie, terwijl het weinig bijdraagt aan de veiligheid.

'Prachtig alternatief systeem'

In Nederland is er al een goed alternatief systeem, zegt Martijn van Eikenhorst van de RAI Vereniging. Uit onderzoek blijkt dat bij minder dan een half procent van de motorongelukken de technische staat van de motor een rol speelt. Dankzij dit alternatieve systeem hoeven motorrijders in Nederland nu geen apk te doen. De Europese Commissie wil dat veranderen en overal dezelfde regels invoeren.

Extra kosten

Mulder zegt dat het Nederland veel geld zou kosten, omdat er een heel nieuw keuringssysteem moet worden opgezet.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Ronkende motoren geven overlast in de omgeving, minister werkt aan oplossing voor herriemakers
Na caravans en plezierbootjes nu ook motoren erg in trek bij Nederlanders
Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.