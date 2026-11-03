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A27 bij Merwedebrug deze maand opnieuw dicht: tot 45 minuten extra reistijd

A27 bij Merwedebrug deze maand opnieuw dicht: tot 45 minuten extra reistijd

Verkeer

Vandaag, 14:17

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De A27 bij de Merwedebrug in Gorinchem gaat deze maand opnieuw meerdere keren dicht. Rijkswaterstaat voert inspecties en reparatiewerkzaamheden uit aan de brug. De afsluitingen volgen kort nadat de weg na eerdere werkzaamheden weer werd vrijgegeven.

Van vrijdag 6 tot maandag 9 november is de A27 richting Breda tijdens drie nachten dicht tussen knooppunt Gorinchem en afrit Werkendam. Rijkswaterstaat neemt dan staalmonsters voor onderzoek door TNO.

Brugdek reparatie

Van vrijdag 13 tot maandag 16 november is de weg in beide richtingen afgesloten tussen knooppunt Hooipolder en knooppunt Gorinchem. Dan wordt ook het brugdek gerepareerd. Het fietspad is dat weekend eveneens dicht. Fietsers kunnen met de veerboot tussen Gorinchem en Sleeuwijk.

De brug ging afgelopen zomer al meerdere keren dicht, met lange files op andere wegen als gevolg. Tegenover Hart van Nederland lieten ondernemers en vrachtwagenchauffeurs weten flink last te hebben van de afsluitingen.

Drukte op omleidingsroutes na afsluiten Merwedebrug

Extra reistijd

Eind september was de brug ook al een weekend dicht. Rijkswaterstaat verving toen het asfalt door een lichtere laag, waardoor de brug 400 ton minder zwaar werd. Weggebruikers moeten rekening houden met 30 tot 45 minuten extra reistijd.

De staalmonsters worden genomen vanwege eerder ontdekte problemen met het staal in de brug. Eind dit jaar verwacht Rijkswaterstaat meer duidelijkheid over de staat van de brug en de benodigde maatregelen.

De reparaties aan het wegdek zijn nodig vanwege gaten in het asfalt, zegt een woordvoerder. Rijkswaterstaat verwijdert delen van het wegdek en brengt nieuw asfalt aan. Of de gaten zijn ontstaan door de dunnere asfaltlaag, is volgens de woordvoerder niet duidelijk.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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