Na overlijden van vriend bij wie hij inwoonde, krijgt Kees toch een eigen huis

Een paar weken geleden was bij Hart van Nederland het schrijnende verhaal te zien van Kees, een 61-jarige man die zestien jaar geleden al eens van de straat werd gehaald. Na het overlijden van zijn goede vriend Fred Brouwer dreigde hij opnieuw dakloos te worden. Kees is alleen, heeft psychische problemen en kon nergens terecht. Zijn situatie maakte veel los bij kijkers.

Jarenlang woonde Kees bij Fred in Scheveningen, die hem onderdak bood nadat hij eerder op straat had geslapen. Ze spraken ooit een mondelinge afspraak af en werden hechte vrienden. Maar na het overlijden van Fred viel niet alleen zijn steun weg, ook het dak boven zijn hoofd verdween. Een urgentieverklaring kwam er niet en een rechtszaak werd verloren. De angst om op straat te belanden groeide.

'Dit had ik nooit verwacht'

Zaterdag is er eindelijk goed nieuws. Kees verhuist naar een eigen appartement, volledig gemeubileerd. Via woningcorporatie WZH kreeg hij een woning, inclusief de zorg die hij nodig heeft. De meubels, vloerbedekking en andere spullen zijn gratis ingezameld via onder meer Marktplaats.

Bij aankomst bij zijn nieuwe woning wordt Kees opgewacht door Liesbeth Brouwer, de zus van Fred. Zij nam de afgelopen maanden alles op zich. Voor Kees is het moment overweldigend. "Liesbeth heeft me eigenlijk gered. Als zij er niet was geweest, had ik hier niet gestaan. Dit had ik niet verwacht", zegt hij. "Fred zei altijd tegen mij: je hoeft je niet druk te maken. Maar dat deed ik wel."

'Dit kan en mag niet gebeuren'

Ook voor Liesbeth is het een beladen moment. "De hele situatie emotioneert me", vertelt ze. "Mijn broer heeft zich zeventien jaar lang voor hem ingezet. Hij dreigde in mei op straat gezet te worden. Dat vond ik zo onrechtvaardig. Dit kan en mag niet gebeuren."

Ze schakelde uiteindelijk de media in. "Toen ging de gemeente mij bellen. Ik moest een formulier invullen en dezelfde week werd ik gebeld dat ze een woning hadden. Ik keek mijn ogen uit. Een prachtige woning met ramen. Ik ben zo blij voor hem, dat hij voor het eerst een sleutel krijgt. Een man van 61 jaar. Eindelijk een eigen huis. Hoe mooi is dat?"

Ingericht met hulp van onbekenden

De woning is volledig ingericht met hulp van anderen. "Via een oproep kregen we zóveel lieve reacties, dat is onvoorstelbaar", zegt Liesbeth. "We hebben een busje gehuurd en zijn langs mensen gereden om spullen op te halen. Alles wat hier staat, is gekregen. Zelfs brokken en knabbels voor de hond. Die mag gewoon mee."