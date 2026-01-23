Mike (23) kon eindelijk verhuizen, maar is nu al ziek van de schimmel

Mike Wesdorp uit het Zuid-Hollandse Ooltgensplaat woont nog maar vier maanden in zijn nieuwe huurwoning, en nu al zit het huis vol schimmel. Hij en zijn katten zijn er zelfs ziek van geworden. De situatie is voor Mike, die ook nog eens astma heeft, onleefbaar. Sociale verhuurder Oost West Wonen kan hem echter geen nieuwe woning aanbieden.

Mike stond al jaren op de wachtlijst voor een eigen woning. Eindelijk was hij dan aan de beurt: een woning uit 1962 aan de Marijkestraat was van hem. Oost West Wonen had al aangegeven dat er schimmel in de woning zat, maar de binnenmuren werden vernieuwd en de ondergrond van het huis werd geïsoleerd. Daarmee zou het probleem zijn verholpen, maar inmiddels zit er weer schimmel op de muren en de plafonds.

De luchtvochtigheid is op piekmomenten 81 procent, blijkt uit metingen van Oost West Wonen. "De verf bladdert van de kozijnen af omdat het zo gigantisch vochtig is in het huis", vertelt Mike. "Ik heb een muur met wat ze 'langharige schimmel' noemen, dat vreet overal doorheen." Zelfs meubels die tegen de muren aanstaan beschimmelen volledig. "Het is te bizar voor woorden."

Inmiddels is de situatie voor Mike zo ernstig geworden dat hij weer bij zijn ouders is gaan wonen. Zijn katten heeft hij ook naar een andere plek moeten brengen, vanwege gezondheidsproblemen. "Mijn kat was zo erg aan het niezen en doen dat ik dacht dat hij dood zou gaan."

Geen andere woning

Oost West Wonen laat in een schriftelijke reactie weten aan Hart van Nederland dat uit een onafhankelijk onderzoek is gebleken dat er geen sprake is van een bouwkundig of technisch gebrek aan de woning. Daardoor is het niet mogelijk om een nieuwe woning aan te bieden.

"Uit de aanbevelingen die in het rapport worden benoemd, blijkt wel dat de oplossing zit in het vaker ventileren en beter verwarmen", aldus Oost West Wonen. De sociale verhuurder heeft inmiddels al maatregelen aangeboden om de schimmel te verwijderen te behandelen.

"Wij verwijderen de aanwezige schimmel, behandelen de betreffende muren met schimmelwerende verf, plaatsen een bouwdroger om de luchtvochtigheid naar de advieswaarde te krijgen en plaatsen een extra ventilatierooster in de slaapkamer om ook daar continue ventilatie te realiseren."

"Ik voel me gigantisch in de steek gelaten", aldus Mike.