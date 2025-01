Kwart huurders heeft last van schimmel in huis, Melanie is continu ziek

Zwarte aanslag op de muren en groene vlekken op je kleding, schimmel in huis is vreselijk. Eerder deze week lieten Jessica Vonk uit Maartensdijk en Noor Furth uit Bilthoven nog in Hart van Nederland zien in welke omstandigheden ze leven. Ze zijn helaas niet uniek, zo bleek na de uitzending. De een na de andere huurder meldde zich, waaronder Melanie uit het Limburgse Landgraaf.

De 42-jarige vrouw woont al bijna negen jaar in een - zoals Melanie het noemt - ‘schimmelhuis’: "Ik kwam hier in maart wonen en in het begin was er niet zoveel aan de hand, tot die eerste winter aan brak. Ik heb constant te maken met schimmel. Op de muren, boven de ramen en in de badkamer. Het is niet te doen. Het is in de slaapkamers zelfs zo erg dat mijn zoon en ik niet meer boven slapen. Ik slaap op de zitbank, mijn zoon op een soort stretcher."

De Limburgse is niet de enige. Uit onderzoek van Hart van Nederland deze week blijkt dat zes op de tien huurders wel eens schimmel in huis heeft gehad. Een kwart geeft zelfs aan er op dit moment nog steeds last van te hebben. Van de mensen die momenteel last hebben van schimmel zegt 66 procent zwaar ontevreden te zijn over de aanpak van hun verhuurder of woningcorporatie.

Steeds andere infectie

Het zoveel mogelijk ontlopen van de beschimmelde slaapkamers heeft er helaas niet voor gezorgd dat Melanie gevrijwaard blijft van ziekte. De huisarts ziet ze vaker dan haar lief is. "Ik ben sinds afgelopen oktober al drie keer ziek geweest, steeds een andere infectie. Mijn huisarts zegt ook dat ik eigenlijk beter niet meer hier kan wonen", aldus Drent. "De schimmel is voor de kerst nog weggehaald. En nu is het alweer terug. Ik vind het ontzettend triest. Het gaat wel om onze gezondheid."

Dat schimmel in je huis een onderschat probleem is, zegt ook emeritus hoogleraar Marjolein Drent. "Longartsen zien heel veel patienten met longproblemen door de omstandigheden waarin ze wonen. Die mensen worden dan geholpen, maar een echte oplossing is het niet. Er moet thuis iets gebeuren aan de schimmel. Het geld daarvoor hebben de woningcorporaties niet, dus komt het uiteindelijk op de zorg aan. De kosten komen ergens vanzelf te liggen."

Een longarts van het Erasmus MC laat zelfs weten dat verpleegkundigen van zijn ziekenhuis zelfs bij de mensen thuis komt om ze te voorzien van advies tegen schimmel en vocht, ook zodat bewoners ermee naar de verhuurder kunnen stappen.

'Raampje open zetten'

De Woonbond in Nederland op voor de belangen van huurders en woningzoekenden en schrikken niet van de cijfers. "Veel bewoners krijgen als eerste te horen wat ze zelf moeten doen, zelf vaker een raampje open zetten. Maar er is heel weinig wat een bewoner zelf echt kan doen aan de schimmel. Het is aan de verhuurder om iets te veranderen aan de woning. Onze schattingen gaan uit van 800 duizend tot miljoen bewoners in ons land die hier last van hebben."