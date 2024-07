Schimmelplafonds en rioollucht: grote zorgen om gezondheid bewoners Rotterdamse buurt

Plafonds en muren die helemaal onder de schimmel zitten, een constante rioollucht, funderingen die verzakken en stoeptegels die scheeftrekken. Bewoners van de Ossenstraat in de Rotterdamse wijk Crooswijk maken zich grote zorgen om hun gezondheid. En woningcorporatie Havensteder lijkt er niks aan te doen. De bewoners eisen nu actie.

Bewoners willen dat de woningcorporatie stopt met pleisters plakken en zo snel mogelijk groot onderhoud pleegt. "Wij hebben schimmel in de badkamer en in de slaapkamer. Het is smerig en niet gezond voor de kinderen", zegt bewoonster Kadisha. Bewoonster Maria laat weten dat de "viezigheid van boven naar beneden komt". En bij Shahida zijn de "gordijnen helemaal bevlekt en de plinten dik".

Op bovenstaande video laten de bewoners de gebreken aan hun woningen zien.

Zwartboek

De Crooswijkers hebben de krachten gebundeld en hebben dinsdag een zwartboek aangeboden aan de woningcorporatie. Ook hebben de bewoners een aantal eisen overhandigd aan Havensteder.

In een schriftelijke reactie laat woningcorporatie Havensteder weten dat ze op korte termijn samen willen komen met met de bewoners om in gesprek te gaan. "Tijdens het gesprek willen we de bewoners zo goed mogelijk van dienst zijn. We zorgen dat de juiste medewerkers aanwezig zijn. We nemen de meldingen van bewoners samen door, bekijken de status ervan, en hopen deze zo snel mogelijk op te lossen."