Steeds meer schimmel in huizen door al die regen, regen en regen

De kletsnatte weken zorgen op verschillende manieren voor problemen in het land. Steeds meer mensen hebben last van vocht in hun woning en dat zorgt voor schimmel. Reinigingsdiensten hebben het steeds drukker: "We hebben 20 tot 30 procent meer aanvragen."

Een grote zwarte vlek in de hoek van je slaapkamer? Of verschillende vlekken in je badkamer? De kans is groot dat het schimmel is. Medewerkers van de Dolmans Groep zien het steeds vaker. "We zien dat er door het slechte weer steeds meer problemen zijn met vocht en schimmel. Daarbij zetten woningcorporaties steeds meer in op een veilige woonomgeving en worden we dus vaker gevraagd om het op te ruimen."

Het zijn geen makkelijke ingrepen. Eerst moet er vastgesteld worden wat er aan de hand is, gevolgd door een plan maken, het verwijderen van alle schimmel en vaak moet er dan nog geschilderd worden om het netjes achter te laten.

Serieuze gevolgen

Volgens longarts en directeur-bestuurder van Longfonds Károly Illy is het belangrijk om bij schimmel snel te handelen: "Bij langdurige blootstelling aan schimmel kan dat serieuze gevolgen hebben voor de gezondheid. Denk hierbij aan astma."

Wat je er tegen kunt doen? Zowel Illy als de reinigingsdiensten zijn eenduidig: zoveel mogelijk ventileren.