Huurdersorganisaties roepen op tot massale meldingen van schimmelproblemen

De Samenwerkende Huurdersorganisaties Ymere (SHY) roepen bewoners op om bij Ymere melding te maken van vocht- en schimmelproblemen. "Schimmel hoort niet thuis in woningen. Meld het vandaag nog," zegt SHY-voorzitter Peter Weppner.

Uit eerder onderzoek van Hart van Nederland blijft dat veel mensen last hebben van schimmel in hun huurwoning. In de bovenstaande video doet de 42-jarige Melanie haar verhaal.

De huurdersorganisaties doen de oproep omdat ze vinden dat de problemen te vaak bij de huurders zelf zijn gelegd. Lange tijd werd het probleem, volgens hen, door woningcorporaties afgedaan als een ventilatiekwestie. Maar SHY wijst erop dat achterstallig onderhoud, slechte isolatie en lekkages ook belangrijke oorzaken kunnen zijn.

Op een nieuwe campagnewebsite hebben de SHY de ervaringen van enkele huurders gedeeld. Zo voelt Bianca uit Hoofddorp zich "verdrietig en niet serieus genomen", omdat haar klachten over schimmel niet zouden worden aangepakt. Jarek uit Amsterdam zegt dat zijn tandenborstel onder de schimmel zit en dat ook zijn buren dezelfde problemen hebben, aldus de website.

Uit onderzoek van Hart van Nederland in januari 2025 blijkt dat zo'n 25 procent van de huurders kampt met schimmelproblemen in hun huis. Van deze groep huurders is tweederde ontevreden over de manier waarop hun wooncorporatie zorg draagt voor de woning.

De huurdersorganisaties zijn bezorgd over de impact van schimmel op de bewoners. "Schimmel is schadelijk voor de gezondheid", aldus de SHY. "Het kan luchtwegklachten, allergieën en andere problemen veroorzaken. Daarom is het van belang een schimmel niet te laten zitten." Door alle schimmels in woningen te melden bij de woningcorporatie hopen de huurdersorganisaties inzicht te krijgen in de ware omvang van het probleem. "Huurders hebben recht op een gezond huis", aldus de organisaties.