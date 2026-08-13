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Honderden mensen eren doodgeschoten Yakaira tijdens stille tocht Den Haag

Persoonlijke verhalen

Vandaag, 20:00

Honderden mensen eren donderdagavond de 34-jarige Yakaira, die vrijdagnacht om het leven is gekomen bij een schietpartij in een woning aan de New Yorksingel in Den Haag. Ook de Haagse burgemeester Jan van Zanen en wethouder Ralf Sluijs lopen mee.

De tocht begon om 19.00 uur in de Betje Wolffstraat en werd in afstemming met de directe familie opgezet door een goede vriendin. De initiatiefneemster wil met de tocht de stem van de doodgeschoten vrouw laten horen. "Vrouwenmoord mag nooit meer gebeuren, dat is wat hen drijft", aldus een woordvoerder van Namens de Familie, die met de organisatie in contact staat.

Yakaira werd vrijdagnacht doodgeschoten in een woning aan de New Yorksingel in Den Haag. Haar drie kinderen waren tijdens de schietpartij in de woning aanwezig en zijn daarna elders ondergebracht. De kinderen lopen donderdagavond ook mee. Eerder deze week werd bekend dat Yakaira zwanger was toen ze werd doodgeschoten.

Vader van kinderen is verdachte

De politie verdenkt de 42-jarige vader van de kinderen van het doodschieten van de vrouw. Hij vluchtte na de schietpartij en werd later diezelfde nacht aangehouden in een woning in Schiedam.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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