Inzamelingsactie voor afscheid doodgeschoten Yakaira (34)

Voor de drie kinderen van de doodgeschoten Yakaira (34) is een inzamelingsactie gestart. Met het geld wil de familie haar een waardig en liefdevol afscheid geven en haar kinderen ondersteunen, nu en in de toekomst. Yakaira werd vrijdagnacht doodgeschoten in een woning aan de New Yorksingel in Den Haag.

Yakaira werkte als kraamverzorgster en zorgde voor pasgeboren baby's en hun moeders. Haar familie omschrijft haar als een liefdevolle moeder en een hardwerkende en zorgzame vrouw. De opbrengst van de crowdfunding wordt eerst gebruikt voor de kosten van haar afscheid. Alles wat daarna overblijft, komt volledig ten goede aan haar drie kinderen en hun toekomst. De familie hoopt in totaal 24.000 euro op te halen.

Eerder deze week werd ook bekend dat Yakaira zwanger was toen ze werd doodgeschoten. Haar familie vraagt om rust om "het dubbele verlies" te verwerken. "De familie is nu vooral bezig met het welzijn van de andere kinderen in het gezin." De drie kinderen waren tijdens de schietpartij in de woning aanwezig. De 42-jarige vader van de kinderen is als verdachte opgepakt.

Dinsdagavond kwamen tientallen mensen samen en hielden drie minuten stilte, zo is te zien in bovenstaande video.

Stille tocht voor Yakaira

Donderdagavond wordt in Den Haag een stille tocht voor de vrouw gehouden. Die staat naast de herdenking in het teken van de strijd tegen femicide. De tocht begint om 19.00 uur in de Betje Wolffstraat en is in afstemming met de directe familie opgezet door een goede vriendin.

De initiatiefneemster wil met de tocht de stem van de doodgeschoten vrouw laten horen. "Vrouwenmoord mag nooit meer gebeuren, dat is wat hen drijft", aldus een woordvoerder van Namens de Familie, die met de organisatie in contact staat.

In de uitnodiging is te lezen dat aanwezigen wordt gevraagd witte kleding te dragen. De Haagse burgemeester Jan van Zanen zal ook aanwezig zijn bij de tocht.

Beeld: Namens de Familie