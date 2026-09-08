Zoon van Aline kwam terecht in criminaliteit, nu wil ze ouders helpen

Stel, je merkt dat je kind op het verkeerde pad is geraakt. Wat doe je dan? Voor moeder Aline was dit jaren geleden een lastig dilemma. Toen haar zoon puberde, belandde hij in de drugscriminaliteit. Aline werkt in het onderwijs en herkende aan verschillende signalen dat er iets mis was. Als ze de lastige beslissing neemt om haar eigen zoon aan te geven, doet dit haar gezin veel pijn. Daarom hoopt ze nu andere ouders te helpen met een campagne.

"Het is inmiddels een aantal jaar geleden. Toen mijn zoon 15 jaar was, is het flink misgegaan. Achteraf weet ik dat hij in de drugscriminaliteit zat, maar destijds merkte ik alleen dat hij zich steeds verder terugtrok. Hij was altijd al ondeugend en ik dacht dat hij gewoon aan het puberen was", vertelt ze.

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Maar op een gegeven moment ziet ze haar zoon snel veranderen: "Vanaf dag één dacht ik dat hij een loopjongen was, maar hij ontkende het. Ik zag dat zijn gedrag enorm veranderde. Hij ging volledig voorbij aan onze regels. Hij kon geen tijden meer afspreken en hij verliet op hele gekke tijden het huis. Hij kwam nog wel thuis, maar hij bepaalde. Ook had hij extra mobieltjes, cashgeld en op een gegeven moment ook drugs."

Telefonische hulplijn

Maar wat doe je dan in zo'n situatie? Landelijk hulpplatform Keerpunt merkt dat ouders van jongeren die in de criminaliteit zitten met veel vragen zitten. En daar wil het platform nu wat aan doen. Vanaf dinsdag 8 september biedt Keerpunt advies en begeleiding aan deze ouders via een telefonische hulplijn. Ook bij twijfel of een onderbuikgevoel kan een ouder contact opnemen.

"Ik ben heel blij dat er nu een plek is waar ouders die zich in dezelfde positie bevinden hulp kunnen krijgen. Ik heb uiteindelijk namelijk mijn zoon aangegeven, maar dit had ook anoniem gekund. Als ik dat had geweten, had dat mijn gezin veel pijn gescheeld. Vooral de laagdrempeligheid van het informatiepunt is erg fijn. Bij dit soort situaties krijg je al snel met instanties als Veilig Thuis en jeugdzorg te maken", legt Aline uit.