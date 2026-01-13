Politie uit zorgen over toenemende minderjarige verdachten en online seksueel misbruik

Het aantal geregistreerde misdrijven is in 2025 ongeveer gelijk gebleven ten opzichte van het jaar ervoor. Dat blijkt uit de jaarcijfers van de politie, die dinsdag zijn bekendgemaakt. Afgelopen jaar steeg het aantal geregistreerde misdrijven met 0,6 procent. „We moeten uitkijken dat we ons niet in slaap laten sussen door algemene cijfers”, waarschuwt de korpschef in de Volkskrant. Volgens de korpschef en OM-baas Rinus Otte zijn er nog noodzakelijke veranderingen nodig om voldoende aandacht te kunnen besteden aan nieuwe vormen van criminaliteit.

De politie ziet namelijk een snelle toename van minderjarige verdachten van straatroof en overvallen. Ook baart de online seksueel misbruik de korpschef zorgen: "Goed nieuws is dat de bereidheid voor aangifte toe blijft nemen, aan de andere kant ontbreekt het aan maatregelen die voorkomen dat het überhaupt fout kan gaan."

Minderjarige verdachten

In 2025 waren er 1457 straatroven en overvallen. Daarbij viel vooral het aandeel van minderjarige verdachten op. In tien jaar tijd groeide dit aandeel van 35 naar 55 procent. Knol: "Ons valt op dat jongeren voorheen geleidelijk carrière maakten in de criminaliteit, terwijl ze nu sneller de stap zetten naar ernstige misdrijven als straatroven en overvallen. Ook switchen ze nu heel gemakkelijk tussen verschillende vormen van on- en offline criminaliteit."

Online seksueel misbruik

Daarnaast baart de toename van online seksueel misbruik de korpschef zorgen: "Op het internet is amper sprake van toezicht en correctie, zoals we dat bijvoorbeeld op school of op straat wel gewend zijn. We besteden steeds meer tijd in een soort moreel vacuüm."

In de onderstaande video wordt door het fonds slachtofferhulp uitgelegd hoe groot de impact kan zijn van online seksueel misbruik:

0:46 Onderzoek: helft jongeren ervaart online seksuele intimidatie

In het weekend van 9 tot en met 11 januari meldde de politie nog dat ten minste vijf Nederlandse meisjes zijn aangezet tot zelfdoding, onder druk van sadistische chatgroepen. "De online platforms waar dit zich afspeelt, moeten meer doen om misbruik te voorkomen. Het is bovendien van het grootste belang dat ouders zich bewust worden van de risico’s en met hun kind bespreken wat ze online meemaken", aldus de korpschef.