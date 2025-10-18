Terug

Stille tocht voor dode moeder (29) en dochter (5) in Terneuzen

Vandaag, 20:46 - Update: 1 uur geleden

Honderden mensen kwamen zaterdagavond samen in Terneuzen bij een stille tocht voor de 29-jarige moeder en haar dochtertje van 5, die vorige week maandag dood werden gevonden in hun woning aan de Vincent van Goghstraat.

De stille tocht door de Zeeuwse gemeente trok volgens Xionise Victorina, die de herdenking namens de familie organiseerde, ongeveer driehonderd tot vierhonderd mensen. Ze noemt de opkomst "heel indrukwekkend."

De tocht startte op de Bachlaan in Terneuzen en eindigde bij het appartement van de vrouw en haar dochter op de Vincent van Goghstraat. Daar werden rookfakkels afgestoken. Ook werden groene en witte ballonnen opgelaten die mensen hadden meegenomen. Groen was de lievelingskleur van het 5-jarige meisje.

Steun voor vader

De politie maakte na de vondst van de vrouw en haar dochter bekend dat ze door geweld om het leven waren gekomen. Later werd duidelijk dat daar niemand anders bij betrokken was.

In de uitnodiging voor de stille tocht stond dat die ook bedoeld was om de vader te steunen, "die zijn twee grootste liefdes heeft verloren".

Een zee van knuffels bij de flat in Terneuzen. Beeld: Hart van Nederland.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

