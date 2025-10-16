Terug

Vader verliest 'grootste liefdes': stille tocht na overlijden moeder en dochter Terneuzen

Crime

Vandaag, 16:28 - Update: 2 uur geleden

De moeder (29) en haar dochter (5) die vorige week maandag door geweld om het leven kwamen in een woning in Terneuzen, worden zaterdag herdacht. Er is dan een stille tocht georganiseerd, met name ook voor de vader "die zijn twee grootste liefdes heeft verloren".

Deelnemers wordt gevraagd wit of groen te dragen. Groen was de lievelingskleur van het kindje. Witte ballonnen zijn ook welkom, staat in de uitnodiging die op Facebook is gedeeld. De tocht begint om 19:00 uur aan de Bachlaan, bij het Groene Kooitje en zal vanaf daar zich door Terneuzen verplaatsen.

Geen derden betrokken

De vrouw en haar kind werden dood gevonden in een woning aan de Vincent van Goghstraat. Vorige week donderdag meldde de politie dat er geen aanwijzingen zijn dat er derden betrokken zijn bij hun dood. Vlak na hun dood lagen er voor het huis bloemen, kaarsjes en knuffels.

Door ANP

