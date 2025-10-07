Grote verslagenheid in Terneuzen na dood moeder (29) en kindje (5): 'Onwerkelijk'

De verslagenheid en het verdriet in Terneuzen is groot na het nieuws over de dood van een moeder (29) en haar kind (5). In een woning aan de Vincent van Goghstraat werden maandag de twee lichamen gevonden. De politie meldt dinsdag dat ze door geweld om het leven zijn gekomen.

"We zijn verdrietig over het nieuws dat onze leerling en haar moeder zijn overleden", laat de school van het 5-jarige kind aan Hart van Nederland weten. "Het is onwerkelijk dat er opeens een stoel leeg blijft. We gaan onze leerlingen, hun ouders en onze medewerkers zo goed mogelijk begeleiden bij het verwerken van dit verdriet." Dinsdagavond vindt er een besloten bijeenkomst plaats voor ouders en verzorgers.

Ook burgemeester Erik van Merrienboer laat weten diep getroffen te zijn door de gebeurtenis. "Ons medeleven gaat uit naar de nabestaanden van de slachtoffers. Maar ook naar alle andere getroffenen, zoals vrienden, kennissen, buurtbewoners en de betrokken basisschool. Deze gebeurtenis maakt emoties los en heeft impact op velen."

Verschillende scenario's

Inmiddels zijn de eerste bloemen, kaarsjes en knuffels bij het huis gelegd. Het is nog niet duidelijk wat er in de woning is gebeurd. De politie laat aan Hart van Nederland weten rekening te houden met verschillende scenario's. De vader van het kind is als getuige gehoord. Volgens de politie is hij momenteel geen verdachte.

Maandagavond kwam rond 17.30 uur een melding binnen dat er twee overleden personen in een woning lagen. De politie is direct een onderzoek gestart naar het incident. Al snel bleek dat het vermoedelijk de bewoners van het pand waren, een moeder met haar kind. Specialisten van de Forensische Opsporing hebben de hele avond en een gedeelte van de nacht onderzoek verricht. Uit dit onderzoek is gebleken dat er geweld is gebruikt.

De politie vraagt mensen die meer informatie hebben, contact op te nemen via 0900-8844.