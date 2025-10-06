Terug

Hulpdiensten massaal aanwezig bij 'ernstig geweldsdelict' in Terneuzen

Crime

Vandaag, 19:54

In de Vincent van Goghstraat in Terneuzen heeft maandag aan het einde van de middag een ernstig geweldsincident plaatsgevonden. Daarbij is iemand overleden. De politie heeft nog geen informatie vrijgegeven over het slachtoffer, een correspondent ter plaatste weet te melden dat het mogelijk om een schietpartij gaat.

Rond 17.30 uur kreeg de hulpdiensten een melding van een reanimatie. Meerdere ambulances en politie-eenheden werden met spoed ter plaatse gestuurd. Inmiddels is de straat afgezet met linten, meldt de politie op X.

Getuigen

De tactische recherche is aanwezig en de Forensische Opsporing is onderweg. Getuigen worden overgebracht naar een politiebureau om daar hun verklaring af te leggen.

