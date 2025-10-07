Moeder en kind door geweld om het leven gekomen in woning Terneuzen

In een woning aan de Vincent van Goghstraat zijn maandag twee lichamen aangetroffen. De twee personen, een moeder en een kind, zijn door geweld om het leven gekomen. Dat meldt de politie dinsdagochtend.

Rond 17.30 uur kwam er een melding binnen dat twee overleden personen in een woning lagen. Ter plaatse troffen de hulpdiensten een overleden vrouw en een overleden kind aan.

De politie is direct een onderzoek gestart naar het incident. Al snel bleek dat het vermoedelijk de bewoners van het pand waren, een moeder met haar kind. Specialisten van de Forensische Opsporing hebben de hele avond en een gedeelte van de nacht onderzoek verricht. Uit dit onderzoek is gebleken dat er geweld is gebruikt.

Reactie burgemeester

Erik van Merrienboer, burgemeester van Terneuzen, laat weten diep getroffen te zijn door de vreselijke gebeurtenis: "Ons medeleven gaat uit naar de nabestaanden van de slachtoffers. Maar ook naar alle andere getroffenen, zoals vrienden, kennissen, buurtbewoners en de betrokken basisschool. Deze gebeurtenis maakt emoties los en heeft impact op velen. In tijden van verdriet en onzekerheid is het belangrijk dat we er voor elkaar zijn. Op dit moment zijn er nog veel onbeantwoorde vragen. We wachten het onderzoek af”

Inmiddels zijn er verschillende getuigen gehoord. De politie vraagt mensen die meer informatie hebben, contact op te nemen via 0900-8844.