Basisschool Terneuzen herdenkt overleden meisje (5) en haar moeder

Crime

Vandaag, 21:41 - Update: 9 minuten geleden

Link gekopieerd

Op de basisschool van het overleden meisje uit Terneuzen is dinsdagavond een besloten bijeenkomst gehouden om stil te staan bij het overlijden van het kind (5) en haar moeder (29). De bijeenkomst was bedoeld voor ouders en verzorgers van leerlingen van de basisschool en de buitenschoolse opvang. Volgens een woordvoerder kwamen ongeveer zestig mensen samen.

Maandagavond werden de moeder en haar dochter dood gevonden in een woning aan de Vincent van Goghstraat in Terneuzen. Volgens de politie zijn de twee door geweld om het leven gekomen. De vader van het meisje is “zeker geen verdachte”, benadrukt de politie, maar er is nog geen duidelijkheid over wat er precies is gebeurd. Er wordt rekening gehouden met meerdere scenario’s, waaronder moord en zelfdoding.

Ondersteuning

GGD en Slachtofferhulp waren aanwezig tijdens de bijeenkomst en blijven beschikbaar voor ondersteuning aan leerlingen, ouders en verzorgers.

ANP

