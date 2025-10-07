Basisschool Terneuzen herdenkt overleden meisje (5) en haar moeder

Op de basisschool van het overleden meisje uit Terneuzen is dinsdagavond een besloten bijeenkomst gehouden om stil te staan bij het overlijden van het kind (5) en haar moeder (29). De bijeenkomst was bedoeld voor ouders en verzorgers van leerlingen van de basisschool en de buitenschoolse opvang. Volgens een woordvoerder kwamen ongeveer zestig mensen samen.

Maandagavond werden de moeder en haar dochter dood gevonden in een woning aan de Vincent van Goghstraat in Terneuzen. Volgens de politie zijn de twee door geweld om het leven gekomen. De vader van het meisje is “zeker geen verdachte”, benadrukt de politie, maar er is nog geen duidelijkheid over wat er precies is gebeurd. Er wordt rekening gehouden met meerdere scenario’s, waaronder moord en zelfdoding.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Ondersteuning

GGD en Slachtofferhulp waren aanwezig tijdens de bijeenkomst en blijven beschikbaar voor ondersteuning aan leerlingen, ouders en verzorgers.

ANP