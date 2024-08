Verbijstering in Oss: geen renovatie maar sloop van buurt, bewoners moeten weg

Buurtbewoners van de Roofvogelwijk in Oss komen in actie tegen de plannen van de woningcorporatie BrabantWonen. Ruim 56 bewoners kregen namelijk te horen dat hun huizen worden gesloopt terwijl hen een opknapbeurt was beloofd. Ze laten het er niet bij zitten en komen in actie voor een betere oplossing.

'Geen roofbouw' en 'onze wijk slopen is bezopen'. Spandoeken met deze teksten hangen in de Roofvogelwijk in Oss. De bewoners van de wijk zijn woest nu ze te horen hebben gekregen dat hun woningen gesloopt worden. "Ze hebben ons 2 jaar lang verteld dat er gerenoveerd zou worden. Er is zelfs een externe partij gekomen meerdere malen om te kijken wat er voor ons mogelijk is", vertelt bewoonster Elona Donders. Ze woont al 20 jaar met haar gezin in de wijk.

Het nieuws van de sloop kwam hard bij haar binnen. "Het kwam als donderslag bij heldere hemel", vertelt Donders aan Hart van Nederland. "We kregen begin juli een brief en uitnodiging voor een bijeenkomst waarin ze zouden uitleggen wat voor overlast we zouden ervaren bij de renovaties." Maar al heel snel werd duidelijk dat de overlast groter zou zijn dan gedacht. BrabantWonen liet meteen weten dat ze 'de pleister van de wond trekken en zeggen dat onze huizen gesloopt worden'. "Maar wij wisten niet eens van het bestaan van de wond dus het was dubbelpijnlijk", legt Elona uit.

'Even duur als nieuwbouw'

Een woordvoerder van BrabantWonen laat aan Hart van Nederland weten dat ze de afgelopen periode onderzocht hebben wat er nodig is om de woningen te renoveren en er heel wat is nodig om de woningen geschikt te maken voor de toekomst. "Dat is erg ingrijpend en vraagt een forse investering. Renovatie is bijna net zo duur als een nieuw huis bouwen. Ondertussen neemt de woningnood alsmaar toe en er moeten veel extra huizen gebouwd worden."

Voor de bewoners betekent dit dat zij een nieuwe plek moeten vinden, zo laat de woordvoerder weten: "Zij hebben daar ruim de tijd voor. De sloop vindt op zijn vroegst eind 2027 plaats. Tot die tijd kunnen zij gewoon in hun woning blijven wonen."

Maar de bewoners laten het er niet bij en zijn daarom een actiecomité gestart. De petitie tegen de sloop is door 50 van de 56 bewoners van de woningen ondertekend. Zaterdag voert het comité actie om alle bewoners zo goed mogelijk te informeren en anderen erbij te betrekken. "In de wijk wonen veel ouderen en mensen die laaggeletterd zijn, dus veel bewoners weten niet wat hun rechten zijn. Door samen te komen, hopen we de sloop te voorkomen."