'Zak-expert' Yoeri mag nu zelf aan leerlingen vertellen of ze geslaagd zijn

Het is een spannende dag voor examenkandidaten in het voortgezet onderwijs. Na weken van ploeteren en blokken horen ze of het allemaal het juiste resultaat heeft gehad: zijn ze geslaagd of gezakt? Op het Porteum in Lelystad belt mentor Yoeri zijn leerlingen VMBO Theoretische Leerweg met het verlossende antwoord.

Yoeri doet dat dit jaar voor het eerst. "Ik zie er eerlijk gezegd wel tegenop om te zeggen dat iemand gezakt is", zegt hij tegen Hart van Nederland. Zelf weet hij maar al te goed hoe dat voelt, want als scholier gaf hij naar eigen zeggen het fenomeen zakken een nieuwe dimensie.

"Ik had zoveel tekorten dat ik voor zes of zeven vakken onvoldoende had. Dus ik moest havo 5 helemaal overdoen." Van het telefoontje dat hij destijds zelf kreeg, weet hij niet veel meer. Veel gaat dan langs je heen, is zijn ervaring. "Dat heb ik nu ook meegekregen van collega's. Wees gewoon straight to the point, hou het kort en krachtig. Ga geen zoete koekjes bakken." Natuurlijk hoopt hij op 100 procent geslaagde leerlingen. "Dat is uiteraard het leukste."

Zo'n 190.000 leerlingen hebben dit jaar examen gedaan in Nederland. Hoeveel geslaagden er zijn wordt in het najaar pas bekend, omdat scholen alle statistieken nog moeten terugkoppelen naar de uitvoeringsinstantie.