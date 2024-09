Wow! Urkers Mark en Edi verwachten een kind: 'Nóg een wonder!'

Het Urker gezin dat in augustus onder het puin belandde nadat het hotel in Duitsland waarin de familie verbleef instortte, verwacht een kindje. Dat maakte het koppel donderdag bekend.

"We kunnen alleen maar spreken over de goedheid van God", schrijft Edi in een bericht op Instagram. "Hij heeft niet alleen Mark zijn nieren herschapen. Hij heeft er nog een paar extra gemaakt."

Edi deelt een bijzonder moment van de tragische nacht. "Vijf minuten voor het instorten van het hotel, vertelde ik Mark dat ik zwanger was. Leven en dood kwamen nog nooit eerder zo dicht bij elkaar. We konden alleen maar vertrouwen op onze God dat hij ons alle vier eruit zou redden. En dat heeft hij gedaan."

Ernstige verwondingen

In totaal werden negen mensen bedolven onder het puin, van wie er twee het niet overleefden. Mark, Edi en hun zoon Jamie zaten vast onder het puin. Hoewel Edi en Jamie er relatief ongedeerd vanaf kwamen, raakte Mark ernstig gewond. Zijn nieren vielen uit en door de beknelling moest hij aan beide kanten van zijn heupen worden opengesneden om de zwelling tegen te gaan. Ook brak hij zijn pols.

Mark krijgt veel steun van zijn gemeenschap in Urk en onbekenden die hem kaartjes sturen. Hoewel hij nog een lange weg te gaan heeft in zijn herstel, hoopt hij binnenkort het ziekenhuis te kunnen verlaten en naar een revalidatiecentrum te gaan om verder te herstellen.