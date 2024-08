Wendy (13) overspoeld met lieve kaartjes na aanrijding in Maassluis

De 13-jarige Wendy, die vorige week zondag op een voetgangersoversteekplaats in Maassluis werd aangereden, is overspoeld met lieve kaartjes. Inmiddels is de bestuurder aangehouden en is Wendy geopereerd. Terwijl ze hard werkt aan haar herstel, wordt ze overspoeld met steun vanuit een wel heel bijzondere hoek.

Haar vader Chris van Agthoven is blij met de liefdevolle steun. "Het is hartstikke geweldig dat dit gebeurt," zegt hij, verwijzend naar de vele mensen die massaal reageerden op een kaartenactie, georganiseerd door de zingende RET-buschauffeurs. "Het is hartverwarmend. Wendy heeft weer een glimlach op haar gezicht."

Shirt als cadeau

De steun hield niet op bij kaartjes alleen. De RET-zangers schakelden ook de shirtsponsor Mediamarkt in, met de vraag of er nog een Feyenoordshirt in maat M beschikbaar was voor Wendy. De winkel aarzelde geen moment en bracht een rood-wit shirt met de naam van Wendy's favoriete speler, Quilindschy Hartman, langs.

Afgelopen vrijdag is Wendy geopereerd aan haar neus, die op twee plekken gebroken was. Binnenkort moet ze terug naar het ziekenhuis voor een controle. "Ze maakt grote sprongen vooruit, maar heeft nog steeds hoofdpijn en is duizelig", aldus haar vader.

Aanhouding

De politie heeft vorige week dinsdag een 53-jarige man uit Maassluis aangehouden voor het veroorzaken van een ongeluk waarbij de 13-jarige Wendy gewond raakte.