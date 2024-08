Doorrijder liet Wendy (13) bewusteloos achter: 'Hij reed zo snel'

De 13-jarige Wendy is zondagmiddag gewond geraakt toen ze werd aangereden op een oversteekplaats aan de Industrieweg in Maassluis. De bestuurder, die vermoedelijk in een zwarte auto reed, ging er na het ongeval vandoor. Hij liet wat blikschade achter op de weg én de bewusteloze Wendy.

Een bloeding achter haar oog, een gebroken neus, een afgebroken tand, een hersenschudding en flink last van haar knie. Tijdens het interview met Hart van Nederland somt Wendy haar letsel op. "Ik heb natuurlijk paracetamol genomen, maar ik heb nog steeds een stekende hoofdpijn", vertelt ze.

'Hij reed zo snel'

Van het ongeluk herinnert ze zich nog fragmenten. "Ik stak over op een zebrapad, toen ik allemaal getoeter hoorde. Eerst zag ik niks, maar ineens kwam van links een auto. Hij reed zo snel, ik kon niks meer doen."

"Volgens mijn vader kwam ik op de grond al weer bij, maar ik kan me zelf pas weer de ambulance herinneren. Na twee uur in het ziekenhuis vroeg ik aan mijn vader wat er gebeurd was. Toen schrok ik wel."

Zoektocht naar de dader

Wendy is inmiddels weer thuis, maar heeft ernstige verwoningen. Haar vader Christiaan van Agthoven heeft het ongeluk gehoord en had nooit verwacht dat dit bij zijn dochter zou gebeuren. Hij is woest en wil dat de dader wordt gevonden. "Ik kwam in een rollercoaster. Een scenario dat geen enkele vader of moeder wil meemaken."

Hij hoopt dat de doorrijder zich alsnog meldt bij de politie. "Tegen diegene wil ik zeggen, voor mijn dochter: meld je, want dit hoort niet. Iedereen maakt wel eens een foutje, maar doorrijden na een ongeluk kan niet. Een meisje zo achterlaten, ik heb er gewoon geen woorden voor. Ik ben een gebroken vader."

De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de aanrijding.