Meisje gewond bij aanrijding Maassluis, bestuurder op de vlucht

Een meisje is zondag gewond geraakt na een aanrijding met een auto in Maassluis, laat de politie aan Hart van Nederland weten. De bestuurder is na het ongeluk gevlucht.

Rond 13.30 uur kregen de hulpdiensten melding van de aanrijding. Het kind is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Omstanders vertellen aan Rijnmond dat het gaat om een zwarte auto.

Het politieonderzoek is momenteel nog volop bezig.

Volgens een videocorrespondent ter plaatse zou het gaan om een 13-jarig meisje. De politie kan dit echter niet bevestigen.