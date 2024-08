Familie gewonde Wendy (13) opgelucht: man aangehouden na doorrijden ongeluk

De politie heeft dinsdagavond een 53-jarige man uit Maassluis aangehouden voor het veroorzaken van een ongeluk waarbij de 13-jarige Wendy gewond raakte. Na het ongeluk reed de automobilist door. Hoewel de familie nog steeds verdrietig is om wat er is gebeurd, zijn ze wel opgelucht dat er iemand is aangehouden.

De vader van Wendy, Chris Agthoven (56), laat aan Hart van Nederland weten dat hij het nog steeds lastig vindt dat de verdachte zich niet zelf heeft aangegeven. "Wees een vent en neem je straf. Als hij het zelf had gedaan, had ik het iets makkelijker naast me neer kunnen leggen. Nu denk ik: waarom doe je dat nou?"

De politie neemt de zaak hoog op, laat Agthoven weten. "Hij heeft haar voor dood achtergelaten. Misschien had hij wel drugs op, je weet het niet", zegt hij.

Bewusteloos

Wendy raakte zondagmiddag gewond toen ze op een oversteekplaats aan de Industrieweg in Maassluis werd aangereden. De bestuurder ging er na het ongeval vandoor en liet Wendy bewusteloos achter. Wendy heeft een bloeding achter haar oog, een gebroken neus, een afgebroken tand en een hersenschudding opgelopen. Ook heeft ze veel last van haar knie.

Ze is nog steeds boos, laat haar vader woensdag weten. "Wendy ligt alleen maar te slapen en is duizelig. Ik heb haar verteld dat ze de dader te pakken hebben," zegt hij. "Ik huil ook nog elke dag." Agthoven is vastberaden om zich in de toekomst in te zetten voor verkeersveiligheid. "Verder hoop ik dat de dader leert van zijn fouten."