Waar verhuist kliniek Den Dolder naartoe? Veel zorgen bij omwonenden

Een paar honderd mensen hebben woensdagavond in Den Dolder een bijeenkomst bijgewoond waarin de gemeente een toelichting gaf op een onderzoek naar mogelijkheden voor het verplaatsen van de psychiatrische zorginstelling Fivoor. Er werden zorgen geuit door de bewoners, zoals op bovenstaande video is te zien.

De gemeente en omwonenden willen dat de instelling vertrekt. Fivoor wil zelf ook uiterlijk januari 2027 vertrokken zijn, maar het lukt vooralsnog niet om een andere plek te vinden. Er is veel te doen geweest om de kliniek van Fivoor. Begin dit jaar stak een patiënt van de instelling een 76-jarige vrouw dood en in de kliniek zat ook Michael P. toen hij in 2017 Anne Faber verkrachtte en vermoordde.

Zeist heeft een extern bureau onderzoek laten doen naar welke locaties allemaal zijn bekeken om Fivoor naartoe te laten verhuizen en welke locaties nog een optie zijn. De verhuizing is tot nu toe niet gelukt doordat gemeenten er veelal niet aan meewerken, aldus het onderzoeksbureau. Het heeft nog wel zes kansrijke locaties in beeld. Die plekken zijn allemaal van het Rijk en daarover wordt volgens de gemeente op korte termijn gesproken met het ministerie van Justitie en Veiligheid.

ANP