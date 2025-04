Zo leert veteraan Hans kinderen dat vrijheid niet vanzelf komt

Tachtig jaar vrijheid, dat vieren we volgende maand. Voor veel mensen is dat nog altijd lang niet vanzelfsprekend. Ook voor Nederlanders lijkt een ander scenario de afgelopen jaren tastbaarder geworden. Basisscholen, middelbare scholen en het hoger onderwijs kunnen zich daarom opgeven voor een gastles van een veteraan: iemand die namens Nederland op vrijheidsmissie is geweest. Het is een initiatief van het Veteraneninstituut, waar ruim tweehonderd veteranen aan meedoen. Eén van die gastsprekers is Hans van der Louw, doorgewinterde veteraan en voormalig militair. Deze week staat hij voor groep 7 van basisschool De Zwaan in Zwanenburg.

"Je bent een veteraan als je bent uitgezonden op missie, iets wat ik twee keer heb gedaan", vertelt Van der Louw. Hij is al sinds 2018 met pensioen, maar daar eindigt zijn veteranenverhaal niet. Nu staat hij regelmatig voor de klas, vooral op basisscholen, "omdat ik vind dat die verhalen van veteranen verteld moeten worden". Dat doet hij ook namens mensen die zelf dit niet meer kunnen vertellen.

"We hebben honderdduizend veteranen in Nederland, die allemaal iets hebben betekend voor vrede en vrijheid. Ik heb de tijd en maak de tijd om daarover te vertellen aan de kinderen van Nederland."

Hans van der Louw was van 2014 tot 2018 chef van het Militaire Huis van de Koning en ging daarna als generaal-majoor met pensioen. Hij was onder meer pelotonscommandant bij VN-Vredesmacht UNIFIL, namens wie tussen 1979 tot en 1985 onder andere Nederlandse militairen werden uitgezonden naar het onrustige Libanon. In 1982 ging dat 6 maanden lang onder leiding van Van der Louw. Ook in 1996 was Van der Louw commandant, ditmaal in Bosnië.

Realistisch zijn

Dat lijkt alle betrokken partijen goed te doen. "Wat me met name opvalt, is dat kinderen heel geïnteresseerd zijn in die verhalen. Ik moet ook echt goed nadenken hoe ik mijn boodschap overbreng." Kinderen krijgen tijdens zo'n gastles uitgebreid de ruimte om vragen te stellen, ook daar haalt Van der Louw veel plezier uit. "Vrijwel altijd heb je gewoon een hele leuke klik met die kids. Dat maakt het dankbaar om te doen."

Want ook kinderen voelen de spanningen in de wereld goed aan. "Ik sta gemiddeld een keer per week voor de klas en ik krijg vaak vragen over wat er nou aan de hand is in de wereld", vertelt Van der Louw. "Bijvoorbeeld over Gaza, maar ook over Oekraïne. Ik krijg regelmatig de vraag of Poetin ook onze kant op komt."

Het is voor Van der Louw vooral zaak om de kinderen dan gerust te stellen, maar wel op realistische wijze. "Ik vertel dan dat de Russische tanks hier niet zo snel door de straten zullen rijden, maar dat wij, ook kinderen, wel degelijk last kunnen krijgen van praktische problemen. Bijvoorbeeld dat het licht niet meer aangaat."

Wil jij Hart van Nederland op het startscherm van je telefoon? Ben jij fan van de website van Hart van Nederland en wil je die standaard op het startscherm van je telefoon? Dat kan! Op deze manier download je Hart van Nederland op iOS of Android en heb je altijd een icoontje op je startscherm staan, net als andere nieuwsapps.

Kinderen aan het denken zetten

Uiteindelijk zet Van der Louw de kinderen het liefst aan het denken. "Ik vraag ze altijd wat vrijheid voor hen betekent, en ook wat zij daar zelf voor zouden willen doen de komende jaren." En dat is nodig, want "vrijheid is een werkwoord, daar moeten we iedere dag iets aan doen."

Dus, hoe is het voor die kinderen om eens zo'n veteraan in het echt te zien? En wat vinden zij van deze boodschap? In bovenstaande video is te zien wat zo’n gastles zoal kan losmaken.