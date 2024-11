Slag om Arnhem-veteraan Raymond Whitwell (105) overleden

Slag om Arnhem-veteraan Raymond (Ray) Whitwell is deze week overleden in zijn woonplaats Malton in het noorden van Engeland. Hij was 105 jaar oud en de oudste nog levende veteraan van deze luchtlandingsoperatie.

Whitwell was als militair betrokken bij de luchtlandingen en veldslag bij Arnhem in september 1944, ook bekend als Operatie Market Garden. Met parachutes en zweefvliegtuigen landde de Britse 1e Luchtlandingsdivisie op de Renkumse Heide, waarna de troepen optrokken naar Arnhem om de bruggen over de Rijn te veroveren op de Duitsers. De operatie duurde negen dagen. En in die periode moest Whitwell het zonder eten stellen, vertelde hij later. Hij wist ongeschonden de Rijn over te steken en zich bij de Britse troepen te voegen.

In september liepen r uim achtduizend mensen mee met de Sunset March XXL, een wandeling over een brug over de Waal bij Nijmegen om de geallieerde bevrijders van september 1944 te eren. Dat zie je in de video bovenaan.

Na zijn dienstperiode keerde Whitwell terug naar Malton, waar hij een winkel en marktkramen had. Hij ging op 90-jarige leeftijd met pensioen.

Op hoge leeftijd was hij nog verschillende keren bij een herdenking van Market Garden. Op zijn 103e jaar werd Whitwell door een zweefvliegclub meegenomen om te vliegen boven het gebied waar hij was geland in 1944.

ANP