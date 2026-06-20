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Vader Jeffrey over Noa Lang vroeger: 'Dit wordt een voetballer'

Persoonlijke verhalen

Vandaag, 12:49

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Toen Noa Lang nog maar twee jaar oud was, wist zijn vader Jeffrey het zeker: zijn zoon zou voetballer worden. Jaren later ziet hij die droom uitkomen bij Oranje, al ging de weg daarnaartoe gepaard met grote offers en belangrijke levenslessen.

In de aflevering van FamVan, de online serie van De 538 Middagshow, spreekt Airen Mylene met Jeffrey over de bijzondere band tussen vader en zoon. Ook deelt hij zijn kijk op Noa binnen Oranje. Niet iedereen heeft volgens hem altijd een 'gunfactor' voor zijn zoon, maar daar maakt hij zich niet druk om. "Je moet je voeten laten spreken en als je die kans krijgt, moet je die kans pakken."

Kippenvel

Tijdens het gesprek wordt Jeffrey zichtbaar geëmotioneerd als hij terugdenkt aan alles wat hij in de droom van zijn zoon heeft geïnvesteerd. De foto waarop Noa in actie te zien is voor Oranje naast voetbalicoon Lionel Messi bezorgt hem kippenvel. "Dat maakt mij trots." Toch kijkt hij ook kritisch terug op die periode en geeft hij toe dat hij sommige dingen achteraf anders had aangepakt, vooral in de communicatie met de mensen om hem heen en zijn kinderen.

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Of Nederland de wereldtitel gaat binnenhalen? Jeffrey hoopt erop, maar blijft realistisch. "Er zijn betere ploegen", zegt hij. Met een glimlach voegt hij toe: "Maar als Noa veel speelt, dan hebben we wel kans."

Bekijk het gesprek met de vader van Noa Lang via de bovenstaande video.

Door Redactie Hart van Nederland

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