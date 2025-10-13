Man die scheidsrechter Jeffrey Lang knock-out sloeg moet geldboete betalen

Een 47-jarige man uit Rotterdam heeft een boete van 500 euro gekregen omdat hij tijdens een jeugdvoetbaltoernooi een scheidsrechter knock-out sloeg. Dat meldt het Openbaar Ministerie maandag. Het slachtoffer is de 58-jarige Jeffrey Lang, vader van Oranje-international Noa Lang.

Het incident gebeurder op 19 april in Rotterdam. Beelden van de mishandeling doken later online op.

Lang deed geen aangifte, maar het OM besloot de verdachte toch te vervolgen vanwege de maatschappelijke impact en omdat het geweld plaatsvond in het bijzijn van jonge kinderen. Volgens het OM is bij het bepalen van de straf ook meegewogen dat de verdachte zijn excuses heeft aangeboden aan het slachtoffer.

Scheidsrechters krijgen vaker te maken met agressie en geweld. Voor sommigen is dat zelfs reden om te stoppen.

Zo stopte Remko Roest uit Bodegraven in 2022 na tien jaar met fluiten, omdat hij de toenemende agressie op het veld zat was.