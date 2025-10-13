Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Man die scheidsrechter Jeffrey Lang knock-out sloeg moet geldboete betalen

Man die scheidsrechter Jeffrey Lang knock-out sloeg moet geldboete betalen

Crime

Vandaag, 16:20 - Update: 2 uur geleden

Link gekopieerd

Een 47-jarige man uit Rotterdam heeft een boete van 500 euro gekregen omdat hij tijdens een jeugdvoetbaltoernooi een scheidsrechter knock-out sloeg. Dat meldt het Openbaar Ministerie maandag. Het slachtoffer is de 58-jarige Jeffrey Lang, vader van Oranje-international Noa Lang.

Het incident gebeurder op 19 april in Rotterdam. Beelden van de mishandeling doken later online op.

Lang deed geen aangifte, maar het OM besloot de verdachte toch te vervolgen vanwege de maatschappelijke impact en omdat het geweld plaatsvond in het bijzijn van jonge kinderen. Volgens het OM is bij het bepalen van de straf ook meegewogen dat de verdachte zijn excuses heeft aangeboden aan het slachtoffer.

Scheidsrechters krijgen vaker te maken met agressie en geweld. Voor sommigen is dat zelfs reden om te stoppen.

Zo stopte Remko Roest uit Bodegraven in 2022 na tien jaar met fluiten, omdat hij de toenemende agressie op het veld zat was.

Scheidsrechter is er na al het geweld op het veld klaar mee: 'Mijn grens is bereikt'
2:18

Scheidsrechter is er na al het geweld op het veld klaar mee: 'Mijn grens is bereikt'

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

Jeffrey Lang 'overspoeld met liefde' na mishandeling op voetbalveld
Jeffrey Lang 'overspoeld met liefde' na mishandeling op voetbalveld
Toparbiter Makkelie noemt mishandeling van scheidsrechter 'gif in het voetbal'
Toparbiter Makkelie noemt mishandeling van scheidsrechter 'gif in het voetbal'
Teruggefloten – aflevering 1: Ivar Gieles, gestopt als scheidsrechter vanwege verharding op het voetbalveld
Teruggefloten – aflevering 1: Ivar Gieles, gestopt als scheidsrechter vanwege verharding op het voetbalveld

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.