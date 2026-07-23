Ingrid kan geen kant meer op na diefstal rolstoelbus: 'Vrijheid volledig kwijt'

De aangepaste rolstoelbus van de 55-jarige Ingrid van der Griend uit Nieuwegein is afgelopen weekend gestolen. Door de diefstal kan Ingrid geen kant meer op en zit ze voorlopig aan huis gekluisterd. "Je bent je vrijheid volledig kwijt."

De aangepaste bus is ontzettend belangrijk voor Ingrid. Ze raakte 16 jaar geleden verlamd nadat bij een operatie een zenuw werd geraakt. Sindsdien zit ze in een rolstoel. Door haar rolstoelbus kan Ingrid weer zelfstandig op pad. Maar afgelopen zondag kwam ze erachter dat haar bus niet meer op de invalideplek voor haar huis stond.

Rolstoelbus in minder dan 6 minuten meegenomen

Op camerabeelden van die nacht is te zien hoe twee mannen de rolstoelbus in minder dan 6 minuten openbreken en meenemen. "Ze wisten precies wat ze deden", vertelt Ingrid aan Hart van Nederland. "Je zit nu gewoon thuis. Ze nemen eigenlijk je benen weg. Ik kan geen kant op."

In bovenstaande video deelt Ingrid haar verhaal. Daarnaast vertelt ze ook dat het niet de eerste rolstoelbus is die plotseling uit de wijk verdwijnt.