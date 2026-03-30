Marc en Willemien kregen gezondheidsklachten door isolatieschuim, en ze zijn niet de enigen

Vakbond FNV heeft tientallen meldingen ontvangen van mensen die gezondheidsklachten kregen na het werken met het omstreden isolatiemateriaal UF-schuim. Volgens de vakbond hebben zich zo'n 25 medewerkers gemeld. Het materiaal wordt nog steeds op veel plekken gebruikt om muren te isoleren.

Niet alleen de mensen die het schuim aanbrengen, hebben last. Ook bewoners van huizen waarin het middel is toegepast, merken dat ze gezondheidsproblemen hebben. Marc en Willemien uit Gennep bijvoorbeeld: maandenlang hadden zij onverklaarbare klachten, tot een brief van de woningcorporatie duidelijk maakte dat hun muren waren geïsoleerd met UF-schuim.

Marc en Willemien willen nu onafhankelijk onderzoek, terwijl het materiaal nog steeds wordt gebruikt. In bovenstaande video vertelt het stel meer over de klachten die zij ervaren.