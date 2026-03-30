Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Marc en Willemien kregen gezondheidsklachten door isolatieschuim, en ze zijn niet de enigen

Persoonlijke verhalen

Vandaag, 22:34

Link gekopieerd

Vakbond FNV heeft tientallen meldingen ontvangen van mensen die gezondheidsklachten kregen na het werken met het omstreden isolatiemateriaal UF-schuim. Volgens de vakbond hebben zich zo'n 25 medewerkers gemeld. Het materiaal wordt nog steeds op veel plekken gebruikt om muren te isoleren.

Niet alleen de mensen die het schuim aanbrengen, hebben last. Ook bewoners van huizen waarin het middel is toegepast, merken dat ze gezondheidsproblemen hebben. Marc en Willemien uit Gennep bijvoorbeeld: maandenlang hadden zij onverklaarbare klachten, tot een brief van de woningcorporatie duidelijk maakte dat hun muren waren geïsoleerd met UF-schuim.

Marc en Willemien willen nu onafhankelijk onderzoek, terwijl het materiaal nog steeds wordt gebruikt. In bovenstaande video vertelt het stel meer over de klachten die zij ervaren.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Kabinet overweegt verbod op UF-schuim na meerdere gezondheidsklachten
Kabinet overweegt verbod op UF-schuim na meerdere gezondheidsklachten
Gezondheidsklachten door UF-schuim: FNV opent meldpunt
Gezondheidsklachten door UF-schuim: FNV opent meldpunt
GGD wil verbod op UF-schuim na zorgwekkend onderzoek
GGD wil verbod op UF-schuim na zorgwekkend onderzoek

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.