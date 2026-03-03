Gezondheidsklachten door UF-schuim: FNV opent meldpunt

Mogelijk zijn honderden mensen blootgesteld aan ziekmakend UF-schuim. Vakbond FNV Bouwen & Wonen opent daarom een nieuw meldpunt voor mensen die met het isolatieschuim hebben gewerkt. De bond zegt meerdere telefoontjes te hebben gekregen van ongeruste leden.

UF-schuim wordt gebruikt om spouwmuren te isoleren. Het schuim bevat de chemische stof formaldehyde. Die stof kan op korte termijn klachten veroorzaken, zoals benauwdheid, hoofdpijn en eczeem. Bij langdurige blootstelling kan formaldehyde nog ernstigere gevolgen hebben en zelfs kankerverwekkend zijn.

Paul en zijn toenmalige zwangere vrouw woonden anderhalf jaar in een woning die was geïsoleerd met UF-schuim. In bovenstaande video vertelt hij welke klachten ze daaraan hebben overgehouden.

Oproep tot verbod

De GGD adviseert huiseigenaren om het chemische schuim niet meer te gebruiken. FNV pleit voor een zo snel mogelijk verbod op het isolatiemateriaal. Ook wil de vakbond dat vakmensen die ermee hebben gewerkt een gratis medische test krijgen.

Volgens het televisieprogramma Zembla melden bewoners uit onder meer Purmerend, Nieuwegein, Oostzaan, Dalfsen, Dedemsvaart, Elst (Utrecht) en Capelle aan den IJssel dat zij gezondheidsklachten hebben ontwikkeld door het UF-schuim.