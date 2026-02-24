Kabinet overweegt verbod op UF-schuim na meerdere gezondheidsklachten

Het kabinet onderzoekt of het gebruik van UF-schuim als isolatiemateriaal kan worden verboden of dat de duurzaamheidssubsidie ervoor moet verdwijnen. Dat laat een woordvoerder van minister Elanor Boekholt-O'Sullivan van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening weten. Aanleiding is nieuw onderzoek waaruit blijkt dat bewoners gezondheidsklachten kregen na gebruik van het schuim.

Het gaat om UF-schuim dat in spouwmuren wordt gespoten. In het materiaal zit formaldehyde, een stof die kankerverwekkend is en DNA kan beschadigen. De GGD adviseert huiseigenaren het schuim voorlopig niet te gebruiken.

Paul en zijn toenmalige zwangere vrouw woonden anderhalf jaar in een woning die was geïsoleerd met UF-schuim. Los van verschillende klachten die hij en zijn vrouw daarvan kregen, vertelt hij in de bovenstaande video dat hij zorgen heeft over wat de gevolgen kunnen zijn voor hun dochter.

Onderzoek op meerdere locaties

Volgens televisieprogramma Zembla hebben bewoners op zeker zeven locaties in Nederland klachten opgelopen door het isolatiemateriaal. Het ministerie van Binnenlandse Zaken noemt het goed dat er nu meer duidelijkheid is over de risico's van UF-schuim.

Als in een gebouw de formaldehydewaarde te hoog is door het gebruik van het schuim, kan de afdeling bouw- en woningtoezicht van de gemeente nu al optreden. Dat meldt het ministerie. Gemeenten hebben dus al middelen om in te grijpen als normen worden overschreden.

Wat betekent dit voor de duurzaamheidssubsidie?

Het kabinet bekijkt niet alleen een mogelijk verbod, maar ook of de duurzaamheidssubsidie voor UF-schuim kan worden ingetrokken. Daarmee zou financiële steun voor dit isolatiemateriaal verdwijnen.

Voor huiseigenaren die willen isoleren, kan dat gevolgen hebben voor de kosten. Wanneer de subsidie stopt of het schuim wordt verboden, moeten zij uitwijken naar andere, vaak duurdere isolatiematerialen.