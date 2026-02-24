'GGD wil verbod op UF-schuim na zorgwekkend onderzoek'

UF-schuim, een isolatiemateriaal dat in de spouwmuren van tienduizenden woningen in Nederland is aangebracht, heeft op meerdere plekken gezondheidsklachten veroorzaakt. Dat blijkt uit onderzoek van tv-programma Zembla. Het AD schrijft schrijft maandag dat de GGD per direct een verbod wil op het materiaal.

UF-schuim, dat niet hetzelfde is als purschuim, bevat formaldehyde. Die stof staat op de lijst van Zeer Zorgwekkende Stoffen, omdat het kankerverwekkend is en het DNA kan beschadigen. Uit een inventarisatie van Zembla blijkt dat mensen op zeker zeven locaties gezondheidsklachten hebben gekregen.

De gemeten formaldehydeconcentraties waren op meerdere locaties zo hoog dat bewoners van de GGD het advies kregen per direct hun huis te verlaten. Sommige huizen zijn al jaren onbewoonbaar. "Wat de GGD betreft, zouden we het nu moeten gaan verbieden", aldus milieu-epidemioloog Jeroen de Hartog van GGD Utrecht in de uitzending van Zembla, die donderdag wordt uitgezonden.

Wie denkt dat er UF-schuim in zijn of haar woning zit, moet volgens de GGD in elk geval goed ventileren. Mensen zonder klachten hoeven niet direct actie te ondernemen, maar bij benauwdheid, hoofdpijn of eczeem is het verstandig contact op te nemen met de GGD. Die kan beoordelen of de klachten mogelijk door het isolatiemateriaal komen.

Meters

Online zijn meters te koop om het formaldehydegehalte te meten, maar de GGD raadt die af omdat ze niet altijd betrouwbaar of nauwkeurig genoeg zijn.