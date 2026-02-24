Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

'GGD wil verbod op UF-schuim na zorgwekkend onderzoek'

Waarschuwen

Vandaag, 10:21 - Update: 33 minuten geleden

Link gekopieerd

UF-schuim, een isolatiemateriaal dat in de spouwmuren van tienduizenden woningen in Nederland is aangebracht, heeft op meerdere plekken gezondheidsklachten veroorzaakt. Dat blijkt uit onderzoek van tv-programma Zembla. Het AD schrijft schrijft maandag dat de GGD per direct een verbod wil op het materiaal.

UF-schuim, dat niet hetzelfde is als purschuim, bevat formaldehyde. Die stof staat op de lijst van Zeer Zorgwekkende Stoffen, omdat het kankerverwekkend is en het DNA kan beschadigen. Uit een inventarisatie van Zembla blijkt dat mensen op zeker zeven locaties gezondheidsklachten hebben gekregen.

De gemeten formaldehydeconcentraties waren op meerdere locaties zo hoog dat bewoners van de GGD het advies kregen per direct hun huis te verlaten. Sommige huizen zijn al jaren onbewoonbaar. "Wat de GGD betreft, zouden we het nu moeten gaan verbieden", aldus milieu-epidemioloog Jeroen de Hartog van GGD Utrecht in de uitzending van Zembla, die donderdag wordt uitgezonden.

Wie denkt dat er UF-schuim in zijn of haar woning zit, moet volgens de GGD in elk geval goed ventileren. Mensen zonder klachten hoeven niet direct actie te ondernemen, maar bij benauwdheid, hoofdpijn of eczeem is het verstandig contact op te nemen met de GGD. Die kan beoordelen of de klachten mogelijk door het isolatiemateriaal komen.

Meters

Online zijn meters te koop om het formaldehydegehalte te meten, maar de GGD raadt die af omdat ze niet altijd betrouwbaar of nauwkeurig genoeg zijn.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

Het energielabel van je huis verbeteren? Zo pak je dat aan
Het energielabel van je huis verbeteren? Zo pak je dat aan

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.