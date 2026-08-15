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Tante van Dyonne werd maar 4 maanden en ligt op Ereveld Loenen

Persoonlijke verhalen

Vandaag, 21:41

Op steeds meer plekken in het land wordt lokaal stilgestaan bij het einde van de Japanse bezetting. Op 15 augustus 1945 gaf Japan zich over en kwam er een einde aan de bezetting van voormalig Nederlands-Indië, het huidige Indonesië. Volgens Stichting Nationale Herdenking 15 augustus 1945 zijn er dit weekend 83 lokale herdenkingen. De landelijke herdenking vindt plaats in Den Haag.

Ook op het Nationaal Ereveld in Loenen wordt het einde van de oorlog herdacht. Daar was Dyonne van Haastert zaterdag een van de sprekers. Voor haar is de herdenking heel persoonlijk: haar tante ligt er begraven en is zelfs het jongste slachtoffer met een graf op het Ereveld.

Haar tante werd slechts vier maanden oud. "Zij is overleden aan de gevolgen van het conflict in Nederlands-Indië na de bevrijding", vertelt Dyonne aan Hart van Nederland.

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Overleden tijdens de vlucht

"Mijn opa en oma moesten vluchten door de onveilige situatie die was ontstaan voor hen in het land. Ze waren toen onderweg naar Thailand toen mijn tante tijdens de reis overleed."

Hoewel Dyonne haar tante zelf nooit heeft gekend, vindt ze het belangrijk dat haar verhaal wordt doorverteld. "Het zit zo in mijn familiegeschiedenis."

Meer weten over het verhaal van Dyonne en haar tante? Bekijk dan bovenstaande video.

Door Jamie van Velzen

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