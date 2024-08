Zorg voor mensen uit Nederlands-Indië schiet tekort: 'Zorgverleners kennen verleden niet'

Het is dit jaar 75 jaar geleden dat Nederland na een hevige onafhankelijkheidsstrijd officieel afstand deed van kolonie Nederlands-Indië, maar voor veel mensen is dit verleden onbekend. Dat heeft ook in de zorg grote gevolgen: voor Nederlanders met een geschiedenis in Nederlands-Indië schiet de hulp tekort omdat zorgverleners niet passende zorg kunnen bieden, vrezen zorgorganisaties.

"Zorgverleners kunnen heel direct zijn. In de Nederlandse samenleving is dat eigenlijk heel normaal, maar voor mensen met een Indische en Molukse achtergrond kan dat juist averechts werken", aldus zorgmanager dementie Mario Goertz van Stichting Pelita.

ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum en Stichting Pelita hebben daarom voor zorgverleners een speciale videocursus ontwikkeld om zorgverleners te helpen bij het verlenen van 'cultuursensitieve zorg'.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

In tien korte video's krijgen zorgverleners inzicht in hoe om te gaan met zorgvragen van de eerste en tweede generatie Indische Nederlanders die nog steeds kampen met de gevolgen van onder meer de Japanse bezetting en de daaropvolgende Bersiap-periode.

Ook voor tweede generatie

"Er was behoefte aan", aldus een woordvoerder van ARQ. "Ouderen en verzorgers zagen beiden een hiaat in de kennis bij zorgverleners van dit deel van de geschiedenis, en daardoor kunnen ze bepaalde zaken niet plaatsen. Denk bijvoorbeeld aan mensen met dementie of trauma's."

De zorg is niet alleen gericht op de oudere eerste generatie die de oorlog zelf hebben meegemaakt, maar ook de tweede generatie die via hun ouders de oorlogswonden hebben geërfd. "Bovendien voelen zich zich heel verantwoordelijk voor de zorg voor hun ouders", aldus de woordvoerder.