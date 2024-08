In Land van Cuijk wordt einde bezetting Nederlands-Indië herdacht: 'Moet niet vergeten worden'

Op 15 augustus staan we in Nederland stil bij het daadwerkelijke einde van de Tweede Wereldoorlog en worden alle slachtoffers van de oorlog tegen Japan en de Japanse bezetting van Nederlands-Indië herdacht. Het is inmiddels 79 jaar geleden, maar op sommige plekken is de behoefte om te herdenken alleen maar groter geworden.

In het Land van Cuijk, waar een grote Molukse gemeenschap woont, wordt dit jaar voor het eerst een herdenking georganiseerd, en worden ook jongeren hierbij concreet betrokken.

Ravèll Mastail wil zijn generatie inspireren om stil te staan bij hun roots en het verhaal van Nederlands-Indië delen, vertelt hij aan Hart van Nederland. "Ik wil het verhaal delen van onze voorouders. Mijn opa en oma zijn overleden, mijn ouders beginnen op leeftijd te raken en ik wil het verhaal doorvertellen. Ik wil de verbinding houden tussen hier en daar."

Uniek en eigen verhaal

Ravèll denkt dat er bij Molukse en Indische families behoefte aan is om erover te praten. "Veel mensen hebben vragen die niet altijd beantwoord kunnen worden. Nieuwe generaties willen weten wie ze zijn. Elke familie heeft hun eigen verhaal en is voor ieder uniek. Dat moet niet vergeten worden."

Dat wil ik uitdragen: we mogen niet vergeten wat de oorlog heeft gedaan. Shirley

Shirley van Hoof is een van de organisatoren van de herdenking. "In herdenkingen gaat veel aandacht uit naar 4 en 5 mei, maar wordt even vergeten dat het nog tot 15 augustus doorging", vertelt ze.

"Ik heb zelf een Joodse vader, dus het herdenken is voor mij heel belangrijk. Dat wil ik uitdragen: we mogen niet vergeten wat de oorlog heeft gedaan. En absoluut niet vergeten dat met name de mensen uit Indië na de repatriëring nog tegen veel problemen zijn aangelopen."