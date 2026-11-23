Stel, je bent op leeftijd en je zit thuis. Er wordt aangebeld, maar je kunt niet zien wie je binnenlaat. Misschien staat er wel een nepagent voor de deur, maar dat kun je niet controleren. Bewoners van een seniorencomplex in Hilversum zitten al maanden met zo'n intercomsysteem en maken zich daar grote zorgen over.

Het werkt ook vaak niet, dat komt er nog eens bij. "Als je een ambulance moet laten komen, wat weleens gebeurt omdat iemand is gevallen , moet je net mazzel hebben dat er iemand anders thuis is", zegt Marian Meerwijk tegen Hart van Nederland.

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Ze hebben het systeem sinds april, omdat het vorige er na bijna 30 jaar mee stopte. "Het werkt met je telefoon ook nog eens in plaats van een knopje aan de muur: niet alle ouderen bij ons hebben een smartphone dus moeten ze een zoon of dochter het laten doen. Ook als die dus op het werk zit."

Niet meer opendoen

En wat als je dus niet ziet wie je binnenlaat, als er tegelijkertijd wordt opgeroepen om waakzaam te zijn voor bijvoorbeeld nepagenten? Zeker als oudere. "Er is al een keer een onbevoegd iemand binnengekomen. Sommige mensen doen nu helemaal niet meer de deur voor iemand open", vertelt ze. "We zitten hier al een paar maanden mee, maar er gebeurt gewoon niks."

Volgens woningcorporatie G&O gaat het om een technisch probleem: "Het systeem wat we erin gehangen hebben, is niet van ons. Dat is van een leverancier. We werken er met hen hard aan om het opgelost te krijgen. Wij voeren sinds april ook allerlei gesprekken en sinds een maand doen we dit bijna dagelijks met de leverancier. We zijn inmiddels ook alternatieven aan het verkennen. Als de leverancier er niet uitkomt dan komt er iets anders."