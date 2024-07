Publiek staat in vuur en vlam voor brandweermannen uit Lunteren

De vrijwillige brandweermannen uit Lunteren zijn hot op sociale media. De video's die de mannen maken, van brandmeldingen tot daadwerkelijk een brand blussen, hebben al voor honderdduizend abonnees op het YouTube-kanaal BrandweerLunteren gezorgd. De filmpjes worden miljoenen keer bekeken.

Tom Heebink is een van de makers van de video's op het kanaal. Hij monteert de video's, die soms wel 40 tot 60 minuten duren, thuis op zijn computer. "We proberen altijd iedere zaterdagochtend een video online te hebben staan", vertelt hij. "Ik doe het brandweerwerk naast mijn normale baan al 20 jaar lang en het monteren van de video's dus ook. Ik besteed mijn gehele vrije tijd eraan."

In de video's is alles te zien. Van een melding te zien tot via de paal naar beneden gaan richting een brand. Kijkers krijgen een kijkje in de wagen richting de locatie van het incident en zien hoe de brandweermannen beslissingen nemen. "We laten zien dat wij ook gewoon normale mensen zijn en dat we heel erg in een team werken. We krijgen veel positieve reacties erop."

Wil jij Hart van Nederland op het startscherm van je telefoon? Ben jij fan van de website van Hart van Nederland en wil je die standaard op het startscherm van je telefoon? Dat kan! Op deze manier download je Hart van Nederland op iOS of Android en heb je altijd een icoontje op je startscherm staan, net als andere nieuwsapps.

Geen tekort meer

De populariteit van het kanaal heeft ook nog een ander effect: bij de kazerne in Lunteren, maar ook op andere locaties, melden meer mensen zich ineens aan om ook vrijwilliger te worden. "Wij moesten altijd een beetje flyeren om te zorgen dat mensen bij ons kwamen, maar dat hoeft niet meer. We hebben zelfs geen tekort meer."

Tom denkt dat dat te maken heeft met de verscheidenheid van het werk. Bij het brandweerwerk hoor soms een dier redden, maar ook heftige incidenten, zoals een bekneld persoon uit een auto halen na een heftig ongeluk. "We maken de drempel veel lager, denk ik. Mensen zien veel meer hoe we werken en wat ons werk nou eigenlijk inhoudt. Dat het zoveel mensen aantrekt, is alleen maar mooi!", sluit hij af.