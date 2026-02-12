Volg Hart van Nederland
'Patrick valt over bananendoos in Lidl, krijgt 10.000 euro schadevergoeding'

Persoonlijke verhalen

Vandaag, 10:13

Dakdekker Patrick heeft naar eigen zeggen 10.000 euro gekregen van supermarktketen Lidl nadat hij over een bananendoos was gevallen in een filiaal. Dat vertelt de luisteraar van Radio 538 woensdag in de uitzending met Frank Dane. De radio-dj riep mensen op om te bellen als zij weleens een schadeclaim hadden ontvangen. Daarop besloot de dakdekker in te bellen. Patrick vertelt wat hem is overkomen en hoe hij uiteindelijk 10.000 euro aan het akkefietje heeft overgehouden.

Ben je benieuwd naar het hele verhaal van Patrick? Bekijk de video bovenaan dit artikel.

Door Redactie Hart van Nederland

