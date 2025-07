Bas vertelt bizar verhaal bij 538: '2 jaar lang onbewust met mijn eigen moeder gedate'

In De 538 Middagshow weten Frank Dane en Airen Mylene niet wat ze horen als Bas donderdagmiddag zijn verhaal vertelt. De show had een oproep gedaan of er luisteraars waren die een verrassende uitslag van een DNA-test kregen. Nou, 'verrassend' blijkt een understatement in het geval van Bas, zoals je in bovenstaande video ziet.

Bas kwam op jonge leeftijd al in een weeshuis terecht, zegt hij, omdat zijn ouders niet voor hem konden zorgen. Toen hij een jaar of 40 was, kwam hij naar eigen zeggen op een datingsite een vrouw tegen. "Ik val op oudere vrouwen. Toen kwam ik een vriendin tegen die ik leuk en aardig vond", begint hij te vertellen in de radioshow. De vrouw waar hij iets mee kreeg, was ergens tussen de 55 en 60 jaar.

Ze kregen een relatie, en de vrouw was benieuwd naar de ouders van Bas. Bas zelf ook, dus daarom deed hij een DNA-test. Maar wat daaruit kwam, zette zijn leven op zijn kop. "Mijn moeder bleek de vrouw die ik op de datingsite had ontmoet. Met wie ik al 2 jaar een relatie had", beweert Bas op de radio.

Geen moeder-zoonrelatie

Frank en Airen geloven hun oren niet. "Ik geloof dit niet", zegt Airen. "Ik kan het bevestigen", antwoordt Bas. "Het was een rollercoaster door mijn hoofd heen."

Het is inmiddels 5 jaar geleden dat Bas een relatie had met zijn biologische moeder. De relatie is na de DNA-uitslag beëindigd. "We hebben een beetje moeizaam contact gehad, maar het is niet een moeder-zoonrelatie geworden." De moeder van Bas had nog via een bericht gevraagd waarom ze hem ooit had afgestaan. Daar heeft ze nooit op gereageerd, aldus Bas.

Hart van Nederland heeft geprobeerd in contact te komen met Bas voor verdere vragen, maar dat verzoek heeft hij afgewezen. We kunnen dan ook niet verifiëren of het verhaal van Bas echt waar is.