538-dj's Bas en Dylan verrast met giga-reclame in strijd om RadioRing: 'Droom die uitkomt'

Het programma Bas en Dylan op op Radio 538, met DJ's Dylan Boet en Bas Menting, maakt kans op de Gouden Radioring. En daarom helpen de collega's van de ochtendshow van Radio 538 hun radiocollega's graag een handje. Ze hebben een gigantische reclame voor de heren geregeld bij de Ziggo Dome. Om dat goede nieuws te vertellen, bellen ze hun collega's in alle vroegte woensdagochtend. "Liggen zij ook samen in bed?", vraagt sidekick Niels zich grappend af.

Nadat de 538 Ochtendshow vorig jaar de Ring in de wacht heeft gesleept, probeert het 538-team van de ochtend dit jaar hun collega's Bas en Dylan aan de radioprijs te helpen. Vorig jaar hebben Bas en Dylan voor de 538-Ochtendshow reclame weten te maken op Time Square in New York.

'Droom die uitkomt'

Dit jaar heeft 538-DJ Tim Klijn juist een verrassing voor Bas en Dylan. "We hebben gebeld met de Ziggo Dome", vertelt Tim. "Nee, nee", klinkt het dan al aan de andere kant van de lijn. "Vanaf vanochtend om 07.00 uur, is er om de zeven minuten een gigantische reclame te zien op het ledscherm van de Ziggo Dome", vertelt Tim verder. "Dit is een droom die uitkomt", klinkt het.

Bekijk het hele fragment dat Bas en Dylan 'uit hun bed' worden gebeld in de video bovenaan dit artikel.

