Tranen bij 538: zender betaalt dure rekening van rouwende Lyzanna

Het werd donderdagochtend muisstil in de 538 Ochtendshow. Twee weken lang maken luisteraars kans om hun rekening te laten betalen door de radiozender als ze zich opgeven voor de actie Hierrr Met Je Rekening. Luisteraar Lyzanna deelt daarin een hartverscheurend verhaal. Vorig jaar krijgt ze een telefoontje vanaf Curaçao: haar vader heeft een ernstig ongeluk gehad en gaat overlijden. Het lukt haar niet meer om op tijd bij hem te zijn en kan daarom alleen afscheid nemen via beeldbellen.

"Ik schrijf dit bericht met tranen in mijn ogen”, zegt Lyzanna als ze haar eigen bericht voorleest. Ze legt uit hoe groot de afstand voelt tijdens zo'n gebeurtenis. "Op zo’n moment realiseer je dat bijna 9.000 kilometer heel ver is.” Na het overlijden van haar vader moet ze halsoverkop naar Curaçao om alles te regelen. Goedkope vliegtickets zijn er dan niet meer. "Er waren bijna geen tickets, alleen in businessclass”, aldus Lyzanna.

De rekening voor dat ticket wordt door de radiozender betaald, en dat is niet het enige, zo is te zien in bovenstaand fragment.

