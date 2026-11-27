Nieuw onderzoek heeft geleid tot een DNA-match tussen een overleden baby uit 1976 en twee personen die rond dezelfde tijd als vondeling zijn achtergelaten. Dat meldt de politie vrijdag. De drie personen zijn in de eerste graad aan elkaar verwant.

In augustus 1976 werd in een vaart bij Wateringen een overleden baby gevonden. De herkomst van het jongetje en de doodsoorzaak werden onderzocht, maar de identiteit van de baby bleef onbekend. Tot zo'n 50 jaar later.

Twee broers meldden zich bij de politie

Het DNA van de baby kwam overeen met dat van twee broers die zich bij de politie hadden gemeld. Daardoor kwamen er eindelijk antwoorden over de identiteit van de baby. Vanwege de privacy van de betrokkenen kan de politie hierover geen verdere informatie delen. Het onderzoek naar de baby is nu afgerond. De politie doet in deze zaak geen verder strafrechtelijk onderzoek.